Flegrei scossa superficiale | allarme vertice per lo sciame attivo

Un terremoto di magnitudo 3 è stato registrato nelle zone vulcaniche dei Campi Flegrei, causando preoccupazione tra le autorità locali. In risposta all’evento sismico, il prefetto della provincia ha convocato un vertice del Centro di Coordinamento Soccorsi per valutare la situazione e coordinare eventuali interventi. La scossa ha prodotto una serie di segnali che hanno attirato l’attenzione delle autorità e delle strutture di emergenza nella regione.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un vertice del Centro Coordinamento Soccorsi a seguito di una scossa di magnitudo 3.4 registrata alle 16.48 nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico, inserito nel contesto del fenomeno bradisismico che interessa il territorio flegreo, ha generato una risposta immediata delle autorità locali per monitorare la sicurezza degli edifici e la stabilità delle infrastrutture. La dinamica tecnica della scossa e il monitoraggio INGV. L’analisi condotta da Lucia Pappalardo, direttrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, chiarisce che l’evento è parte di uno sciame ancora attivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flegrei, scossa superficiale: allarme vertice per lo sciame attivo Leggi anche: Nuovo sciame nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico Campi Flegrei in forte pressione! Temperature record e sciame sismico | 12/11/2025 Argomenti più discussi: Terremoti Campi Flegrei, l'Osservatorio: Ci aspettiamo altre scosse, ma niente allarme: il magma non risale; Vesuvio scossa a profondità zero | allarme micro-sismico a Napoli. Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto: Avvertita anche lìTrema ancora la terra nell’area dei Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi, 8 aprile 2026, poco dopo le 14:30. thesocialpost.it Terremoti Campi Flegrei, l'Osservatorio: «Ci aspettiamo altre scosse, ma niente allarme: il magma non risale»La sequenza di scosse telluriche ai Campi Flegrei, nella notte del 7 aprile 2026, ha fatto crescere nuovamente e la preoccupazione ha fatto nuovamente capolino. Per comprendere quel che ... ilmattino.it Campi Flegrei - Comunicato di fine attività Il presente Comunicato viene emesso per segnalare la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore (UTC) 13:08 del 08/04/2026 e costituito in via preliminare da 10 terremoti con magnitudo Md = 0.0 e con mag - facebook.com facebook [08.04-16:48] Campi Flegrei #terremoto Md 3.4 x.com