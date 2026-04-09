Flanders 54 ciclisti indagati | il rischio treno che scuote il ciclismo

Nel corso del Tour of Flanders, 54 ciclisti sono stati coinvolti in un’indagine penale a causa del mancato rispetto di un segnale ferroviario rosso. Tra loro figurano due noti corridori di alto livello, Tadej Poga?ar e Remco Evenepoel. L’incidente ha suscitato attenzione nel mondo del ciclismo, portando a controlli e verifiche sulle regole di sicurezza adottate durante le competizioni.

Tadej Poga?ar e Remco Evenepoel sono tra i 54 ciclisti coinvolti in un’indagine penale dopo aver ignorato un segnale ferroviario rosso durante il Tour of Flanders. Il passaggio proibito è avvenuto mentre un treno stava per transitare sul binario, a circa 212 chilometri dal traguardo della corsa di domenica. Le autorità giudiziarie belghe hanno confermato l’apertura del procedimento formale contro decine di corridori. L’episodio accaduto durante la competizione ha scatenato polemiche per la gravità della violazione delle norme sulla sicurezza stradale. Il procuratore dell’Est del Belgio ha evidenziato come l’inosservanza del segnale luminoso al passaggio a livello costituisca un reato di quarto grado. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flanders, 54 ciclisti indagati: il rischio treno che scuote il ciclismo Ciclismo: Carapaz operato, ma il Giro d’Italia non è a rischioUn problema fisico non precluderà la possibilità a Richard Carapaz di essere al Giro d’Italia 2026. Strade urbane, alto rischio: "Salvare pedoni e ciclisti con più limiti di velocità"Una media giornaliera di455 incidenti in Italia nel primo semestre del 2025, secondo i dati Aci-Istat, che ancora non hanno aggiornato il drammatico...