Fiumicino | a scuola la testimonianza di Emanuele Di Porto superstite del 16 ottobre 1943

A Fiumicino, il 9 aprile 2026, gli studenti delle classi seconde della scuola media hanno ascoltato la testimonianza di Emanuele Di Porto, che è sopravvissuto al rastrellamento avvenuto il 3 ottobre 1943 nel Ghetto di Roma. L’incontro si è svolto in un clima di grande coinvolgimento e interesse. La presenza di Di Porto ha permesso ai ragazzi di conoscere da vicino un’esperienza diretta legata agli eventi storici di quegli anni.

Fiumicino, 9 aprile 2026 – Con grande entusiasmo e partecipazione, anche quest’anno gli studenti delle classi seconde della scuola media hanno avuto l’opportunità di incontrare Emanuele Di Porto, superstite al rastrellamento del 3 ottobre 1943 nel Ghetto di Roma. La sua toccante testimonianza è stata accompagnata dal racconto della scrittrice Tea Ranno, che ha illustrato il percorso che l’ha portata a conoscere la drammatica storia di Emanuele e a narrarla nel libro “Un tram per la vita”, pubblicato in oltre dieci Paesi nel mondo. L’incontro ha raggiunto momenti di intensa partecipazione emotiva, non solo grazie alla forza della testimonianza diretta, ma anche per i numerosi e straordinari lavori realizzati dagli studenti, espressi attraverso forme creative diverse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it A Lo Stato delle Cose la testimonianza inedita di un superstite di Crans-MontanaMassimo Giletti torna questa sera, lunedì 23 febbraio, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di attualità e approfondimento... Leggi anche: Porto crocieristico di Fiumicino, allarme sicurezza nell’area del Vecchio Faro