firenze tornano le visite al cantiere di restauro della cappella bardi

A Firenze sono riprese le visite al cantiere di restauro della cappella Bardi, decorata da Giotto agli inizi del 1300 con le Storie di San Francesco. Le visite sono state ripristinate dopo un periodo di sospensione, offrendo al pubblico l’opportunità di osservare da vicino i lavori in corso. La cappella si trova all’interno di un importante complesso religioso della città.

Firenze, 9 aprile 2026 – Tornano le visite per il pubblico nel cantiere di restauro della cappella Bardi, che Giotto decorò agli inizi del 1300 con le Storie di San Francesco. Dunque, prima della conclusione dei lavori, in giorni e orari prestabiliti, sarà possibile ammirare a distanza ravvicinata i particolari di uno dei capolavori dell’arte italiana che l’Opera di Santa Croce ha affidato all’intervento dell’Opificio delle Pietre Dure. Le visite, in programma fino a giugno, consentiranno l’accesso a un numero massimo di dieci persone per volta, con la possibilità di scegliere tra visita semplice e visita guidata. Da oggi, sul sito dell'Opera di Santa Croce (www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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