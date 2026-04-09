Firenze studente a scuola con coltello | sospeso fino a giugno

A Firenze, uno studente è stato sospeso dalla scuola fino a giugno dopo essere stato trovato in possesso di un coltello durante le lezioni. La decisione è stata presa dal Consiglio d'istituto e successivamente confermata dal Tar locale. La scuola ha adottato questa misura come risposta all'incidente, che ha generato preoccupazione tra insegnanti e genitori. La sospensione resterà in vigore fino alla fine dell'anno scolastico.

Un sedicenne di un liceo di Firenze è stato sospeso dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico dopo essersi presentato in classe con un coltello di 30 centimetri. Il provvedimento, deciso dal Consiglio d’istituto, è stato recentemente confermato dal Tar della Toscana, che ha respinto l’istanza cautelare presentata dai genitori del ragazzo.?A scuola con un coltello, diffondeva anche immagini violente in chat Secondo quanto riportato in queste ore dall’edizione locale de La Nazione, l’episodio violento non sarebbe isolato: dall’analisi del cellulare del ragazzo sarebbero emerse infatti immagini di “estrema violenza, anche a sfondo sessuale” condivise nelle chat di classe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Firenze, studente a scuola con coltello: sospeso fino a giugno Firenze: 16enne in classe con coltello di 30 centimetri e immagini violente nel cellulare. Sospeso fino a giugnoFIRENZE – In classe con un coltello di 30 centimetri e nel cellulare immagini violente, anche a sfondo sessuale. Firenze, si presenta a scuola con il coltello: scatta la sospensione fino a giugnoUn sedicenne di un liceo di Firenze è stato sospeso dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico dopo essersi presentato in classe con un... Temi più discussi: Agostino Combatti, studente del liceo Canossiano di Treviso, docente a Didacta Firenze; Ricerca educativa scientifica: la Scuola italiana presenta un progetto; Gite scolastiche e prof indisponibili, oltre 4 studenti su 10 resteranno a casa; Firenze meta privilegiata delle gite scolastiche. Ma uno studente italiano su due non parte. A scuola col coltello, studente sospeso fino a GiugnoFIRENZE: Lama da 30 centimetri e nelle chat messaggi ed immagini dai contenuti violenti: la scuola ha allontanato l'adolescente, i genitori hanno fatto ricorso ... toscanamedianews.it Coltello (di 30 centimenti) nello zaino a scuola e messaggi violenti in chat. Sedicenne sospeso fino a giugnoLa lama di trenta centimetri trovata dai docenti. Per l’Istituto è a rischio l’incolumità dei compagni. I genitori impugnano il provvedimento ma il Tar dà loro torto ... msn.com In #FiPiLi, per traffico intenso, code in uscita a Lastra a Signa in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze #viabiliTOS #viabiliFI x.com #dalterritorio #eventi #letteratura Si svolgerà venerdì 10 aprile alle 11 in sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze (con ingresso da Via Cavour 9) la Cerimonia di consegna del XIV Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia dedicato agli stu - facebook.com facebook