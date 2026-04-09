A Firenze, un ragazzo di 16 anni è stato sospeso dalla scuola fino a giugno dopo essere stato trovato in possesso di un coltello lungo 30 centimetri e di immagini violente, alcune anche con contenuti a sfondo sessuale, nel suo telefono. La scoperta è avvenuta durante un controllo scolastico, portando alla decisione di sospendere l’adolescente in attesa di ulteriori accertamenti. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico sulla vicenda.

FIRENZE – In classe con un coltello di 30 centimetri e nel cellulare immagini violente, anche a sfondo sessuale. Per questo, come scrive la cronaca fiorentina de “La Nazione”, un ragazzo di 16 anni è stato sospeso dalle lezioni fino a giugno. Comportamenti che per il consiglio dell’istituto superiore sono diventati, episodio dopo episodio, una minaccia per “l’incolumità di tutti i componenti della comunità scolastica”. Per un 16enne, come riporta il giornale, è così scattata la sospensione e l’allontanamento da scuola fino al 10 giugno, quando l’istituto chiuderà per le vacanze estive. Stando a quanto trapela, il giovane sarebbe affetto da disturbi e vittima di bullismo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: 16enne in classe con coltello di 30 centimetri e immagini violente nel cellulare. Sospeso fino a giugno

Coltello (di 30 centimenti) nello zaino a scuola e messaggi violenti in chat. Sedicenne sospeso fino a giugnoFirenze, 9 aprile 2026 – Si è presentato in classe con un coltello di 30 centimetri nello zaino.

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