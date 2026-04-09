La Fiorentina ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita contro il Crystal Palace, in programma alle 21 a Londra. Roberto Piccoli sarà la punta titolare, come era stato anticipato. La squadra toscana affronta il match con alcune variazioni rispetto alle scelte precedenti, tra cui la presenza di alcuni giovani in panchina. La partita si svolge nel contesto della competizione europea.

LONDRA – Come previsto, Roberto Piccoli, sarà la punta della Fiorentina che scenderà in campo alle 21 a Londra contro il Crystal Palace. In difesa Pongracic e Ranieri centrali con Dodò a destra e Gosens a sinistra. Ecco comunque le formazioni ufficiali delle squadre: CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): 1 Henderson; 23 Canvot, 26 Richards, 5 Lacroix; 2 Munoz, 20 Wharton, 18 Kamada, 3 Mitchell; 7 Sarr, 29 Guessand; 14 Mateta.A disposizione: 44 Benitez, 53 Izquierdo, 34 Riad, 59 Cardines, 24 Sosa, 19 Huges, 17 Klyne, 8 Lerma, 55 Devenny, 11 Johnson, 10 Pino.Allenatore: Glasner. FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 17 Harrison, 27 Ndour, 80 Fabbian, 10 Gudmundsson; 91 Piccoli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: formazioni ufficiali contro il Crystal Palace. Piccoli vice Kean

Fiorentina: a Londra sognando la semifinale. Kean a casa, tocca a Piccoli far gol al Crystal Palace. FormazioniLONDRA – Sono concordi, i giornalisti sportivi londinesi, nel definire “ben organizzata”, la difesa del Crystal Palace.

Crystal Palace-Fiorentina, le formazioni ufficialiA Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale di Conference League.

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Crystal Palace XI: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. Fiorentina XI: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Guðmundsson. #UECL x.com

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