Fiorentina | a Londra sognando la semifinale Kean a casa tocca a Piccoli far gol al Crystal Palace Formazioni
Nella capitale britannica, i giornalisti sportivi descrivono la difesa del Crystal Palace come ben organizzata, in vista della sfida contro la Fiorentina. La squadra toscana si prepara a un match decisivo, con Piccoli al centro dell’attenzione, dopo l’assenza di Kean. Le formazioni sono state annunciate e le due squadre si affrontano con obiettivi diversi, ma entrambe determinate a conquistare la semifinale.
LONDRA – Sono concordi, i giornalisti sportivi londinesi, nel definire “ben organizzata”, la difesa del Crystal Palace. Certamente, dicono, il reparto più forte della squadra. Che la Fiorentina, stasera (ore 21, diretta su Sky) cercherà di superare senza il suo attaccante migliore, Moise Kean. Rimasto a casa. Forse per essere recuperato domenica, in occasione della partita con la Lazio al Franchi. Ovvio che toccherà a Roberto Piccoli vedersela con gli “organizzati” difensori inglesi. Dovrà dimostrare di saper essere un ariete l’attaccante che fin qui non abbiamo visto. Ossia la punta di una Fiorentina chiamata a conquistare subito un pezzo di qualificazione alla semifinale di Conference. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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