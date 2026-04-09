Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di Arcisate con l’accusa di aver truffato un parroco locale. L’uomo si è introdotto nella vicenda fingendo di essere un prete, usando una telefonata per ingannare il parroco e simulare una richiesta di aiuto legata a una presunta attività caritatevole. La truffa è stata scoperta e fermata grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Arcisate hanno messo fine al tentativo di un uomo di truffare il parroco locale, facendosi beffe di una finta necessità caritatevole attraverso una telefonata orchestrata. Il 51enne, già noto alle autorità per precedenti legati ai reati contro il patrimonio, è stato arrestato dopo che i militari hanno messo in atto una strategia di osservazione e una consegna controllata del denaro, proprio mentre si allontanava con la somma sottratta. L’episodio, avvenuto nella zona della Valceresio questo 9 aprile 2026, ha come protagonista un presunto religioso che da Roma avrebbe contattato il sacerdote della comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto prete truffa il parroco: arrestato il 51enne dopo il furto

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