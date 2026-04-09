È durata meno di quattro giorni la fuga di Elia Del Grande, il 50enne coinvolto in un episodio violento avvenuto durante le festività pasquali. Dopo aver fatto perdere le proprie tracce, l'uomo è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell'ordine. La sua fuga, iniziata subito dopo l'episodio, si è conclusa con il suo fermo nelle ultime ore.

È durata neanche quattro giorni la fuga di Elia Del Grande, il 50enne autore della "strage dei fornai", l'omicidio nel gennaio 1998 di padre, madre e fratello, che il giorno di Pasqua non era rientrato nella casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare e dalla quale era uscito grazie a una licenza. La sua seconda evasione in sei mesi è finita ieri verso le 13.30, quando i carabinieri della compagnia di Gallarate lo hanno fermato a Varano Borghi, in provincia di Varese, non lontano dal suo paese, Cadrezzate, dove sterminò la famiglia perché era contraria al suo matrimonio con la giorvane domenicana di cui era innamorato. Prima di essere fermato Del Grande ha ferito un carabiniere nel tentativo di scappare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finisce la fuga di Del Grande dopo l'evasione di Pasqua

Finisce la fuga del killer della 'strage dei fornai': Elia Del Grande catturato dopo l'evasione di PasquaÈ stato rintracciato, dai carabinieri della Compagnia di Gallarate, Elia Del Grande, detenuto per aver sterminato la sua famiglia nel 1998 ed evaso...

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Finisce la fuga di Del Grande. Carabiniere ferito nella catturaSi è conclusa la fuga di Elia Del Grande, il 50enne del Varesotto evaso dalla casa-lavoro di Alba nel giorno di Pasqua. L’uomo, già noto per la ’ strage dei fornai ’ del 1998, è stato arrestato nel ... ilgiorno.it

Verso le 13,30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi (Varese) Elia Del Grande, allontanatosi il giorno di Pasqua da Alba. L’uomo era alla guida di una Fiat 500, che risultava rubata vicino al cimitero della frazione Le - facebook.com facebook

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