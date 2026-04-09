Finisce la fuga di Del Grande Carabiniere ferito nella cattura

È terminata la fuga di Elia Del Grande, un uomo di 50 anni originario del Varesotto, che era evaso dalla struttura di lavoro di Alba nel giorno di Pasqua. Durante l’operazione di cattura, un carabiniere è rimasto ferito. La vicenda si è conclusa con il suo arresto, dopo giorni di tentativi di ritrovamento. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine.

Si è conclusa la fuga di Elia Del Grande, il 50enne del Varesotto evaso dalla casa-lavoro di Alba nel giorno di Pasqua. L’uomo, già noto per la ’ strage dei fornai ’ del 1998, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri al termine di un intervento concitato a Varano Borghi, pochi chilometri da Cadrezzate. Erano circa le 13.30 quando i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno intercettato una Fiat 500 sospetta lungo la provinciale 18. L’auto, risultata rubata poche ore prima nel parcheggio del cimitero di Lentate di Sesto Calende (per impossessarsene avrebbe picchiato una donna, tuttora in ospedale, rischiando così anche l’accusa di rapina), era guidata proprio dal fuggitivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finisce la fuga di Del Grande. Carabiniere ferito nella cattura Elia Del Grande fermato nel Varesotto: un carabiniere ferito durante la catturaL'uomo responsabile degli omicidi di padre, madre e fratello nel gennaio 1998, avvenuti a causa della loro opposizione al suo matrimonio con una... Arrestato dopo quattro giorni di fuga Elia Del Grande, ferito un carabiniereÈ durata quattro giorni la fuga di Elia Del Grande , arrestato dai carabinieri in provincia di Varese mentre tentava di rientrare a Cadrezzate , suo... Temi più discussi: ++ Finisce la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto ++; Finisce la fuga di Elia Del Grande: arrestato nel Varesotto l’autore della strage dei fornai; Finisce la fuga del killer della 'strage dei fornai': Elia Del Grande catturato dopo l'evasione di Pasqua; Finisce la fuga di Elia del Grande, catturato nel Varesotto. Era alla guida di un'auto rubata. Finisce la fuga di Del Grande. Carabiniere ferito nella catturaSi è conclusa la fuga di Elia Del Grande, il 50enne del Varesotto evaso dalla casa-lavoro di Alba nel giorno di Pasqua. L’uomo, già noto per la ’ strage dei fornai ’ del 1998, è stato arrestato nel ... ilgiorno.it Finisce la fuga di Elia Del Grande: arrestato nel Varesotto su un’auto rubataSi era allontanato il giorno di Pasqua dalla casa lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, e la sua fuga si è conclusa nel Varesotto, lungo una strada provinciale. Elia Del Grande, 50 anni, è stato ... giornalelavoce.it Verso le 13,30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi (Varese) Elia Del Grande, allontanatosi il giorno di Pasqua da Alba. L’uomo era alla guida di una Fiat 500, che risultava rubata vicino al cimitero della frazione Le - facebook.com facebook #Tg2000 - Catturato nel Varesotto Elia Del Grande #8aprile #Tv2000 #Cronaca #Arresto #Varese #EliaDelGrande #Sicurezza #Polizia #Giustizia #stragedeifornai @tg2000it x.com