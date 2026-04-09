Finanziamenti ad Hamas | la Cassazione annulla l’arresto di Hannoun Cosa cambia ora

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze di arresto emesse nei confronti di un individuo coinvolto in un procedimento riguardante finanziamenti ad Hamas. La decisione è stata comunicata ieri sera e riguarda specificamente un procedimento giudiziario ancora in corso. La revoca delle misure cautelari comporta un mutamento nelle indagini e nella strategia di accertamento delle responsabilità. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica.

La notizia è arrivata ieri sera: la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti del presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, in carcere con l’accusa di i fare parte di un’associazione con finalità di terrorismo che avrebbe finanziato Hamas. Inammissibili i ricorsi della procura di Genova contro la scarcerazione. La Corte ha inoltre decretato inammissibili i due ricorsi della procura di Genova contro la scarcerazione, decisa in precedenza dal tribunale del Riesame nei confronti di Raed Al Salahat, 48 anni, difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio e di Khalil Abu Deiah, legale rappresentante dell’associazione La Cupola d’Oro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Finanziamenti ad Hamas: la Cassazione annulla l’arresto di Hannoun. Cosa cambia ora Finanziamenti ad Hamas, Cassazione annulla arresto di HannounLa Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di arresto del presidente dell’associazione Palestinesi in Italia, il 64enne Mohammad Hannoun,... Caso finanziamenti ad Hamas, annullato l'arresto di Hannoun: la decisione della CassazioneLa Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di arresto del presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, il 64enne Mohammad Hannoun,... Temi più discussi: Caso finanziamenti ad Hamas, annullato l'arresto di Hannoun: la decisione della Cassazione; Non valgono le prove israeliane su Hannoun; Presunti fondi ad Hamas: Cassazione rimette in discussione arresto Hannoun; Fondi ad Hamas: la Cassazione annulla con rinvio l'arresto nei confronti di Hannoun. Finanziamento ad Hamas, la Cassazione annulla gli arresti: il caso Hannoun torna al RiesameAccolti i ricorsi della difesa per il presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia e altri tre indagati. Inammissibili le istanze della Procura contro le scarcerazioni già avvenute ... lavocedigenova.it Presunti fondi ad Hamas: Cassazione rimette in discussione arresto HannounÉ arrivato in serata il verdetto atteso da mesi nell’inchiesta genovese sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso associazioni di solidarietà palestinese. I due ricorsi presentati dalla Procura d ... primocanale.it Misterbianco, finanziati lavori sulla rampa della SS 121 #Cronaca #finanziamenti #lavori #misterbianco #rampa #statale #strada - facebook.com facebook Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, annullato arresto di Hannoun #hamas x.com