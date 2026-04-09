Finanziamenti ad Hamas Cassazione annulla arresto di Hannoun

La Corte di Cassazione ha annullato l’arresto di Hannoun, accusato di aver ricevuto finanziamenti da Hamas. Contestualmente, i giudici hanno respinto i ricorsi presentati dalla procura di Genova contro decisioni precedenti. La decisione riguarda questioni di carattere penale e si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario ancora in corso. La vicenda riguarda anche aspetti legati alle indagini sulle fonti di finanziamento di organizzazioni considerate terroristiche.

La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di arresto del presidente dell’associazione Palestinesi in Italia, il 64enne Mohammad Hannoun, così come quello di Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji. Le ordinanze sono state rinviate a una diversa sezione del tribunale del Riesame di Genova, che a carico dei quattro aveva valutato l’accusa di finanziamenti ad Hamas. Hannoun era ritenuto ai vertici, anzi al vertice, di una presunta “cellula italiana di Hamas”. Il Riesame ha ora dieci giorni per riesaminare il caso. In attesa di una nuova pronuncia del Riesame, Hannoun resterà comunque in carcere a Terni. La Cassazione, inoltre,... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Finanziamenti ad Hamas, Cassazione annulla arresto di Hannoun Caso finanziamenti ad Hamas, annullato l'arresto di Hannoun: la decisione della CassazioneLa Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di arresto del presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, il 64enne Mohammad Hannoun,... Fondi ad Hamas: la Cassazione annulla con rinvio l'arresto nei confronti di HannounLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del tribunale del Riesame che avevano confermato la custodia cautelare in carcere... News - Caso Hannoun. Arresto annullato. Svolta giudiziaria o solo nuovo round 9/4/2026 Temi più discussi: Caso finanziamenti ad Hamas, annullato l'arresto di Hannoun: la decisione della Cassazione; Non valgono le prove israeliane su Hannoun; Fondi ad Hamas: attesa per la decisione della Cassazione sul carcere per Hannoun; Presunti fondi ad Hamas: Cassazione rimette in discussione arresto Hannoun. Finanziamento ad Hamas, la Cassazione annulla gli arresti: il caso Hannoun torna al RiesameAccolti i ricorsi della difesa per il presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia e altri tre indagati. Inammissibili le istanze della Procura contro le scarcerazioni già avvenute ... lavocedigenova.it Presunti fondi ad Hamas: Cassazione rimette in discussione arresto HannounÉ arrivato in serata il verdetto atteso da mesi nell’inchiesta genovese sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso associazioni di solidarietà palestinese. I due ricorsi presentati dalla Procura d ... primocanale.it La rete del presidente della commissione Cultura: finanziamenti alla coppia Base-Rocca e a Pingitore per film graditi alla destra - facebook.com facebook Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, annullato arresto di Hannoun #hamas x.com