Dopo un periodo senza nuove assunzioni, l’ospedale ‘San Pio’ di Benevento annuncia l’apertura di un concorso per 49 infermieri. L’ultimo procedimento di questo tipo risale al 2021, quando il concorso venne successivamente annullato. Da allora, non sono stati effettuati ulteriori ingressi di personale infermieristico presso la struttura ospedaliera. La notizia riguarda quindi una possibile ripresa delle assunzioni nel settore sanitario locale.

L’ultimo precedente dovrebbe essere un concorso annullato nel 2021. Poi, nessuna traccia di nuovi inserimenti di infermieri all’ospedale San Pio di Benevento. Almeno fino a ieri, quando il sito ufficiale del nosocomio sannita ha ufficializzato un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 49 posti di Infermiere, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, CCNL Comparto Sanità. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stati noti i requisiti e le modalità di partecipazione con relative tempistiche. c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, prima dell’immissione in servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finalmente il concorso: l’ospedale ‘San Pio’ accoglierà 49 nuovi infemieri

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