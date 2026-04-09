FIGC corsa alla successione | Malagò in pole ma voto resta aperto

La FIGC si appresta a scegliere il nuovo presidente, con il nome di Malagò che sembra in vantaggio, anche se il risultato finale non è ancora deciso. La Serie A potrebbe indicare come candidato il presidente del CONI, e il voto finale dipende dal peso delle rappresentanze dei dilettanti e dall’equilibrio tra le diverse componenti coinvolte. La decisione rimane quindi ancora incerta e da definire.

La Serie A pronta a indicare il presidente del CONI come candidato. Decisivo il peso dei dilettanti e l’equilibrio tra le componenti Si muove il quadro per la successione di Gabriele Gravina alla guida dellaFIGC. In vista delle elezioni del 22 giugno, iniziano le grandi manovre tra le varie componenti del sistema calcistico italiano. Il primo snodo sarà lunedì 13 aprile, quando si riunirà la Lega Serie A per indicare il proprio candidato. Al momento, la maggioranza dei club sembra orientata su Giovanni Malagò, presidente del CONI, che può contare su appoggi pesanti come quello di Beppe Marotta e delle principali società del campionato. I numeri, almeno sulla carta, sono dalla sua parte:Malagò potrebbe già ottenere i 16 voti necessari su 20all’interno dell’assemblea di Serie A, che rappresenta il 18% del peso elettorale complessivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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