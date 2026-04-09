Fiera dei Mestieri a Bergamo torna la vetrina del saper fare

A Bergamo, dal 13 al 17 aprile, si svolge l’11ª edizione della Fiera dei Mestieri al Palazzo della Provincia. L’evento presenta esposizioni di scuole, imprese e incontri dedicati all’orientamento e alla formazione professionale. Durante la manifestazione, sono previsti anche i Job Days, incontri mirati ai giovani in cerca di opportunità lavorative. La fiera si propone come un punto di incontro tra studenti, imprese e enti di formazione.

LA FIERA. Dal 13 al 17 aprile al Palazzo della Provincia l’11esima edizione: formazione, orientamento e lavoro protagonisti con scuole, imprese e Job Days dedicati ai giovani. Torna anche quest’anno la Fiera dei Mestieri, che dall’13 al 17 aprile animerà il cortile del Palazzo della Provincia di Bergamo con l’undicesima edizione di un appuntamento ormai centrale per l’orientamento dei giovani. Promossa da Provincia di Bergamo e Confartigianato Imprese Bergamo, la manifestazione mette al centro la formazione professionale e il valore del «saper fare», offrendo a studenti, famiglie e cittadini un’occasione concreta per conoscere mestieri, percorsi e opportunità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fiera dei Mestieri, a Bergamo torna la vetrina del saper fare Dal 13 al 17 aprile torna l’11ª Fiera dei Mestieri a BergamoAnche quest’anno il cortile del Palazzo della Provincia si trasforma per una settimana per dare spazio al mondo della formazione professionale e alla... Leggi anche: Alla fiera le tre giornate di Restauro. In vetrina c’è il ’Saper fare italiano’ Temi più discussi: Gli eventi dell'11 Fiera dei Mestieri: aperte le prenotazioni; I mestieri artigiani, Job days edition! torna con la Fiera dei Mestieri; Giornate delle Professioni d'Arte 2026: gli eventi culturali imperdibili a Parigi e in Île-de-France; Ad Arvier nasce il primo hub della montagna tra mestieri, innovazione e futuro sostenibile: NextAlpine. Dal 13 al 17 aprile torna l’11ª Fiera dei Mestieri a BergamoVentiquattro Istituzioni formative accreditate e Istituti scolastici parteciperanno attivamente all’iniziativa per promuovere i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivi sul terr ... bergamonews.it Fiera dei Mestieri, a Bergamo torna la vetrina del saper fareDal 13 al 17 aprile al Palazzo della Provincia l’11esima edizione: formazione, orientamento e lavoro protagonisti con scuole, imprese e Job Days dedicati ai giovani. ecodibergamo.it Vinitaly 2026: l’Abruzzo in fiera con 97 cantine e debutto al fuori salone con le migliori eccellenze - facebook.com facebook Torna Supertrebbiano, la fiera mercato che celebra il trebbiano spoletino x.com