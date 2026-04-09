A Fidenza, i Carabinieri hanno individuato un uomo di 34 anni che dormiva al volante di un’auto rubata a un anziano. L’uomo, senza fissa dimora, ha precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni legate all’immigrazione. Il veicolo era stato sottratto poco prima a un pensionato e, grazie al sistema GPS, i militari sono riusciti a localizzarlo e a fermare il conducente.

Un uomo di 34 anni, senza fissa dimora e con un passato già segnato da precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni legate all’immigrazione, è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Fidenza mentre riposava al posto di guida di un’auto sottratta a un pensionato. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 5 aprile in Piazza La Pira, dove l’individuo è stato intercettato dopo che un sistema di tracciamento satellitare aveva segnalato lo spostamento non autorizzato del veicolo. Il monitoraggio digitale che ha sventato la fuga. La risoluzione dell’accaduto è stata possibile grazie alla tecnologia integrata nel mezzo della vittima, un anziano residente della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fidenza, GPS becca il ladro: dorme nell’auto rubata a un anziano

Paura a Fidenza, auto si ribalta: il conducente incastrato nell'abitacoloUn'auto si è ribaltata ieri sera a Fidenza e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo, all'altezza del cimitero.

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