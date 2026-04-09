Il Pentagono si trova di fronte a una battuta d’arresto dopo le recenti difficoltà militari, che hanno portato a un risultato deludente. La posizione dei sostenitori sionisti evangelici, associati a una figura come Hegseth, appare indebolita in seguito a questo esito. La situazione ha suscitato attenzione su come si svilupperanno ora le strategie e le alleanze nel settore della difesa e della politica estera.

È il momento di JD Vance. Mentre Donald Trump concordava la tregua con l’Iran, il vicepresidente americano era in Ungheria a sostenere Viktor Orbán. Ma il fiasco mediorientale, un fardello sul groppone del tycoon e del segretario alla Difesa, Pete Hegseth, renderà l’ex «montanaro» protagonista della prossima fase. Vance sarà alla guida della delegazione statunitense incaricata di trattare con il presidente del Parlamento di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf. La Casa Bianca lo ha confermato in serata, dopo qualche titubanza di Trump. Le controparti si fidano più di lui che di Jared Kushner, il genero ebreo di The Donald, e di Steve Witkoff, l’inviato speciale non sempre allineato a Benjamin Netanyahu, ma di incrollabile fede sionista: il regime sciita li accusa di aver travisato le sue posizioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fiasco del Pentagono: è il momento di Vance

Il Pentagono ha usato Anthropic per attaccare l’Iran. La start up era stata bandita dal Pentagono dopo l’offerta «sui limiti etici» di HegsethPer l’attacco all’Iran sarebbe stato usato il modello Claude di Anthropic, uno strumento usa nonostante il divieto del capo del Pentagono Pete...

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