Fiamme Gialle smantellano un giro da 90 milioni | un milione di sigarette

Le forze di polizia hanno smantellato un’organizzazione criminale coinvolta in un traffico illecito di sigarette, con un giro d’affari stimato in 90 milioni di euro. L’indagine, coordinata dall’ufficio antimafia di Trieste, ha portato al sequestro di un milione di sigarette prodotte illegalmente ogni giorno. L’operazione ha portato all’arresto di diversi sospetti e al sequestro di ingenti somme di denaro e materiali utilizzati per la produzione clandestina.

Un’operazione coordinata dall’antimafia di Trieste ha messo fuori gioco un sistema criminale capace di produrre un milione di sigarette illegali ogni giorno, gestendo flussi finanziari enormi in pochissimo tempo. La scoperta è avvenuta dopo un controllo della guardia di finanza lo scorso luglio, quando un camion con quindici chili di sigarette bionde è stato fermato, dando il via a indagini che hanno colpito l’area tra Gonars, Remanzacco e Buttrio. Geografia del traffico: dai porti alle zone di confine. La posizione strategica del Friuli Venezia Giulia non è solo un asset economico per le eccellenze produttive, ma una vulnerabilità strutturale sfruttata dalle associazioni a delinquere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme Gialle smantellano un giro da 90 milioni: un milione di sigarette Scoperta fabbrica fantasma di sigarette, giro d'affari da 89 milioniScoperta dalla guardia di finanza di Trieste una fabbrica “fantasma” di sigarette, gestita da un'organizzazione criminale composta da persone di... Scoperta fabbrica clandestina di sigarette: giro d’affari di 120 milioni l’annoPadova, 3 febbraio 2026 – Un’importante operazione con la scoperta di un vero e proprio stabilimento industriale per la produzione clandestina di... Argomenti più discussi: Officina fantasma a Ponsacco: lavoratori in nero e veleni stoccati nel capannone. Interviene la Finanza; Falsi dentisti ad Avellino: sequestrato studio abusivo gestito da un italiano e un ucraino. CdS cadetti: trionfo Fiamme Gialle SimoniA Rieti i societari cadetti indoor: Fiamme Gialle Simoni vincono al maschile e femminile. In pista brillano Zappalà, Sabato e Crupi, nei 600 Caraccio e Marino. Bene anche salti e lanci in una giornata ... fidal.it Fiamme Gialle. Celebrati i 40 anni del Gruppo NuotoNella giornata di mercoledì a Castelporziano, presso la sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle hanno festeggiato 40 anni del Gruppo Nuoto. Dopo una lunga ma preziosa ... federnuoto.it Controlli delle fiamme gialle piacentine alla tradizionale manifestazione pasquale in Valtidone - facebook.com facebook