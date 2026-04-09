Durante la stagione dei grandi eventi musicali, si nota come le nuove tendenze di look boho influenzino il settore della bellezza. I partecipanti agli eventi adottano stili innovativi e spesso optano per acconciature che si distinguono, contribuendo a una crescita nel mercato dell’hair-styling. La scelta di capelli originali diventa un elemento centrale nel modo in cui le persone si presentano durante queste occasioni.

La stagione dei grandi eventi musicali impatta direttamente sul settore beauty, trasformando l’estetica dei partecipanti in un motore di consumo per il mercato dell’hair-styling. Con l’avvicinarsi dei festival, le tendenze si spostano verso look che fondono spontaneità e ricercatezza, influenzando la domanda di strumenti tecnologici professionali. Il estetico legato ai concerti all’aperto punta su texture naturali e onde meno strutturate, con una forte componente di luminosità. Queste direzioni stilistiche cercano un equilibrio tra l’aspetto bohémien e una sofisticazione moderna, adatta a contesti dinamici e variabili. L’evoluzione del gusto estetico trova riscontro nella progettazione di dispositivi capaci di mantenere la tenuta delle acconciature anche durante i movimenti tipici della partecipazione ai festival. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festival e capelli: i nuovi look boho che dominano il mercato beauty

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