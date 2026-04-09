Festa della Polizia il sindacato Siulp | Grandi risulti nonostante la carenza cronica del personale

In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il sindacato Siulp di Forlì-Cesena ha espresso apprezzamento per il lavoro delle donne e degli uomini in divisa che, ogni giorno, operano sul territorio. Nonostante le criticità legate alla carenza di personale, il sindacato evidenzia come gli agenti abbiano conseguito risultati significativi nel mantenimento dell’ordine pubblico.

“In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia) di Forlì-Cesena intende rivolgere un sentito ringraziamento e un plauso pubblico a tutte le donne e gli uomini in divisa che, ogni giorno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it "A Perugia grave carenza di personale nelle forze dell'ordine": il sindacato Siulp lancia l'allarme"La provincia di Perugia si trova in una situazione di allarmante carenza di personale nelle forze dell'ordine, con gravi ripercussioni sulla... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico; Festa della Polizia a piazza del Popolo; Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta. Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli: chiusure e piano traffico in piazza del PlebiscitoFesta della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della fondazione in piazza del Plebiscito. Il piano di viabilità. fanpage.it Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Festa della Polizia di Stato per il 174esimo anno della fondazione in piazza del Plebiscito a Napoli Il piano di viabilità - facebook.com facebook Modifiche alla viabilità per la Festa della Polizia in piazza del Popolo. Possibili chiusure e limitazioni al traffico nell’area. Rallentamenti o deviazioni per il trasporto pubblico in base alle esigenze di sicurezza. x.com