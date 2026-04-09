Si è conclusa la festa dedicata alla Beata Giovanna di Signa, con la chiusura dell’urna che custodisce le sue spoglie e la fine delle celebrazioni. Durante le giornate di commemorazione, sono stati registrati momenti intensi e di grande partecipazione da parte dei fedeli. La chiusura dell’urna segna la conclusione ufficiale delle attività religiose che hanno animato il ricordo della beata.

Chiusura dell’urna e delle celebrazioni per la festa della Beata Giovanna di Signa. Le giornate in suo onore sono infatti terminate con la ricopertura dell’urna che ne contiene le spoglie. Da domenica di Pasqua fino al Beatino, sono stati tanti gli appuntamenti che hanno visto una partecipazione ampia e coinvolta, con migliaia di persone presenti tra celebrazioni religiose, corteo storico ed eventi collaterali. "Si è concluso un triduo intenso e partecipato, che ha saputo unire la nostra comunità nel segno della fede e dell’identità – ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi – la ricopertura dell’urna della Beata ha rappresentato un momento carico di significato: custodiamo ciò che siamo, portando con noi i valori che questa festa rappresenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa della Beata Giovanna: "Momenti intensi e partecipati"

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