La capacità dell’Europa di aggiornare la propria rete ferroviaria si trova di fronte a un ostacolo importante legato alla disponibilità di minerali rari, materiali essenziali per la produzione di tecnologie avanzate e componenti elettronici. La dipendenza da forniture esterne e le restrizioni legate alla produzione di questi minerali rischiano di rallentare i progetti di sviluppo infrastrutturale, mettendo a rischio la realizzazione di un sistema ferroviario più moderno e sostenibile.

La capacità dell’Europa di modernizzare la propria rete ferroviaria dipende oggi in modo cruciale dalla sicurezza degli approvvigionamenti di minerali rari, un nodo strategico che vede i rappresentanti di Ecr e FdI impegnati nel dibattito parlamentare per garantire l’autonomia industriale del continente. Il rischio è che le ambizioni di una mobilità digitale e sostenibile restino lettera morta senza una catena del valore interna che gestisca l’intero ciclo delle materie prime, dall’estrazione fino al riciclo. Il cuore della questione risiede nella vulnerabilità tecnologica del settore: le innovazioni necessarie per rendere il trasporto su rotaia resiliente ai mutamenti climatici e pienamente integrato richiedono componenti la cui produzione è legata a elementi chimici difficili da reperire localmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovie UE a rischio: il nodo dei minerali rari blocca il futuro

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