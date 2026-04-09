Ferrovia Firenze-Roma riattivato il tavolo interregionale

Nel pomeriggio di oggi si è riunito nuovamente il tavolo interregionale dedicato alla ferrovia tra Firenze e Roma. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti di più regioni coinvolte nel progetto, con l’obiettivo di discutere le prossime fasi di intervento e i tempi di riattivazione. La riunione si è svolta dopo un periodo di sospensione e ha riguardato questioni tecniche e organizzative legate alla tratta ferroviaria.

Arezzo, 9 aprile 2026 – . Nel pomeriggio di ieri si è tenuto il primo incontro del tavolo interregionale di approfondimento del modello di esercizio ferroviario dell’Italia centrale, alla presenza di RFI e delle regioni Toscana, Umbria e Lazio. Il tavolo, a cui hanno partecipato i vertici tecnici di RFI - Direzione Circolazione e Orario e gli assessorati ai trasporti delle tre regioni coinvolte, è stato l’occasione per riassumere le tematiche critiche che ancora permangono nei rispettivi servizi regionali che insistono sulla linea Direttissima Firenze-Roma ormai satura e interessata dalla significativa presenza di servizi a mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferrovia Firenze-Roma, riattivato il tavolo interregionale Firenze – Viareggio, nuovi interventi in vista sulla ferrovia: riunito il tavolo interistituzionaleAd aprile due weekend di chiusura della tratta fra Pistoia e Montecatini per il livellamento dei binari ed alcune opere accessorie FIRENZE – La linea... Italia in allerta: riattivato il sistema antidrone a RomaL’Italia ha alzato il livello di guardia in seguito all’aggravarsi delle tensioni in Iran e nei territori del Medio Oriente. Si parla di: Addio Termini – Centocelle, Patanè spegne definitivamente la ferrovia: Potenzieremo i bus. Ferrovia Firenze-Roma, riattivato il tavolo interregionaleNel pomeriggio di ieri si è tenuto il primo incontro del tavolo interregionale di approfondimento del modello di esercizio ferroviario dell’Italia centrale, alla presenza di Rfi e delle regioni Toscan ... lanazione.it Stop ai treni veloci sulla linea Roma-Firenze nel weekend, previsti disagi per i passeggeri: i percorsi alternativiStop ai treni sulla linea Roma-Firenze nel weekend per lavori ERTMS: sospensioni, percorsi alternativi e disagi previsti dal 11 al 13 aprile. greenme.it