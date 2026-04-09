Nel 2026, il marchio di Maranello si è posizionato alla sesta posizione nel Global RepTrak 100, confermando la sua presenza tra i brand più amati nel mondo. Questo risultato rappresenta il suo miglior piazzamento storico nel settore automotive, mantenendo una posizione di rilievo tra le aziende di tutto il pianeta. La classifica tiene conto delle percezioni dei consumatori e delle valutazioni di fiducia nei confronti dei marchi globali.

Il marchio di Maranello si è imposto nuovamente ai vertici della percezione globale, conquistando la sesta posizione nel Global RepTrak 100 del 2026 e stabilendo un primato assoluto nel settore dell’automotive. Il gruppo emiliano non solo guida la classifica dei costruttori automobilistici, ma si colloca tra i brand più influenti al mondo in un dove la reputazione viene plasmata da una rete complessa di attori, inclusi dipendenti, comunità, creatori di contenuti e sistemi di intelligenza artificiale. Il primato di Maranello tra lusso ed esclusività. Analizzando la struttura del successo di Ferrari, emerge chiaramente come il brand operi in un ambito che trascende la semplice produzione meccanica per abbracciare pienamente il segmento del lusso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari trionfa nel mondo: è il brand automotive più amato

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