A Fermo, il Terminal Mario Dondero vede l’arrivo di nuovi educatori impegnati ogni giorno nel supporto ai giovani. Questa presenza continua mira a offrire un punto di riferimento e a rispondere alle esigenze dei ragazzi che frequentano il luogo. La modifica del presidio si inserisce in un intervento volto a creare una rete di sostegno e assistenza per la popolazione giovanile del territorio.

A Fermo, il Terminal Mario Dondero sta cambiando volto grazie a un presidio costante di educatori che operano quotidianamente per intercettare il disagio giovanile. Il progetto denominato The Terminal, avviato nell’ottobre 2024, punta a trasformare un nodo di passaggio critico in un centro di aggregazione e prevenzione sociale attraverso l’ascolto diretto e l’animazione territoriale. Presenza capillare e nuovi orari per la sicurezza dei giovani. Il Terminal Mario Dondero rappresenta un punto di transito fondamentale per una parte significativa degli studenti del territorio fermano. Questa dinamica comporta sfide importanti sotto il profilo della sicurezza e della gestione dei flussi, ma offre anche l’opportunità di instaurare un contatto educativo ravvicinato con le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, nuovi educatori al Terminal: una rete per i giovani

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