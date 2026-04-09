Femminicidio Tramontano appello bis per Impagnatiello La Cassazione | Riconoscere la premeditazione

La Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello per il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate nel maggio 2023 mentre era al settimo mese di gravidanza. La decisione arriva dopo aver riconosciuto la necessità di verificare la presenza di premeditazione nel delitto. La vittima, giovane donna, aveva perso la vita in circostanze ancora oggetto di accertamenti, e il procedimento si concentrerà sulla valutazione della dinamica e delle eventuali aggravanti.

Ci sarà un nuovo processo d’appello per il femminicidio di Giulia Tramontano, ammazzata con 37 coltellate nel maggio del 2023 quando era al settimo mese di gravidanza. I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno disposto un nuovo procedimento per Alessandro Impagnatiello, l’ex barman e compagno della ragazza già condannato all’ergastolo nei primi due gradi di giudizio. L'appello bis, che si celebrerà a Milano davanti ai giudici di altra sezione, riguarderà il solo riconoscimento dell’aggravante della premeditazione, che era caduta nel processo di secondo grado. I supremi giudici hanno accolto la richiesta della Procura generale meneghina secondo cui il 27 maggio di tre anni fa l’imputato mise in atto un vero e proprio agguato ai danni della compagna, un omicidio «organizzato e premeditato». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Femminicidio Tramontano, appello bis per Impagnatiello. La Cassazione: "Riconoscere la premeditazione" Giulia Tramontano, la Cassazione dispone appello "bis" per Impagnatiello. "Riconoscere la premeditazione"Ci sarà un nuovo processo d'appello, cosidddetto "bis", per il femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa con 37 coltellate il 27... Leggi anche: Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione” Temi più discussi: Femminicidio di Giulia Tramontano, la Cassazione ordina un nuovo processo d'Appello per Impagnatiello; Femminicidio Giulia Tramontano, Cassazione: appello bis per Impagnatiello; La procura generale chiede l'appello bis per Impagnatiello: 'Il femminicidio di Giulia Tramontano premeditato'; Caso Tramontano, la Cassazione dispone l'Appello bis per la premeditazione per Impagnatiello. Femminicidio Tramontano: appello bis per Impagnatiello, ‘riconoscere la premeditazione’La Corte di Cassazione ha disposto un appello bis nel processo a carico di Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa a Senago mentr ... radiocolonna.it Femminicidio Tramontano, appello bis per Impagnatiello. La Cassazione: Riconoscere la premeditazioneCi sarà un nuovo processo d’appello per il femminicidio di Giulia Tramontano , ammazzata con 37 coltellate nel maggio del 2023 quando era al settimo mese di ... gazzettadelsud.it Premeditazione, crudeltà, attenuanti: cosa ha deciso la Cassazione sul femminicidio di Giulia Tramontano - facebook.com facebook New Podcast! "09/04 - Iran, una tregua fragilissima - Femminicidio Tramontano, appello bis per Impagnatiello - Calcio, la relazione di Gravina" on @spreaker #9aprile #appello #bis #calcio #femminicidio x.com