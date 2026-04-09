Federico Falleroni | la chitarra che racconta mondi senza parole

Una musica senza parole che si insinua tra le emozioni e stimola l’immaginazione. In un concerto recente, un chitarrista ha eseguito brani che sembrano raccontare storie senza l’uso di testi, lasciando il pubblico immerso in un’atmosfera fatta di suoni e sensazioni. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e critici, che hanno sottolineato come la musica possa comunicare anche senza parole.

MILANO – C’è una musica che non ha bisogno di voce per parlare, che si insinua tra le emozioni e lascia spazio all’immaginazione più intima di chi ascolta. È in questo territorio che si muove Federico Falleroni, chitarrista e compositore, la cui cifra stilistica nasce da una passione viscerale per la costruzione di brani strumentali capaci di attraversare paesaggi sonori diversi: dalle sfumature morbide e melodiche fino a incursioni più energiche e heavy, sempre guidate da un filo narrativo personale. Il suo percorso artistico non è stato lineare, ma proprio per questo autentico. Dopo una pausa seguita agli anni dell’adolescenza, Falleroni ha ripreso in mano lo strumento in età adulta, scegliendo di formarsi nuovamente presso una scuola privata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Federico Falleroni: la chitarra che racconta mondi senza parole Carpaccio e Calvino: l’arte che racconta mondi oniriciLa pittura di Vittore Carpaccio, attiva nel 1502 a Venezia, rivela una narrazione complessa che Italo Calvino ha definito come un modello per la... Una chitarra che respira e racconta. Allo Sperimentale c’è Vera DanilinaUno strumento musicale che, nonostante la sua popolarità, non trova mai molto spazio nelle stagioni concertistiche.