Farmaci Murelli Lega | Ridurre i tempi di approvazione

In un intervento recente, un rappresentante politico ha sottolineato l'importanza di ridurre i tempi di approvazione dei farmaci. La discussione si è concentrata sull’economia della salute, evidenziando come questa questione influisca sia sul settore industriale che sui cittadini. La proposta mira a rendere più rapido il processo di autorizzazione, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai nuovi medicinali.

(Adnkronos) – "Affrontiamo il tema dell’economia della salute non solo come una questione sanitaria ma come leva strategica per il Paese, per la comunità industriale e per la comunità di cittadini. Il punto è sempre uno: prevenire è meglio che curare, tanto per i giovani quanto per gli anziani attivi, e dentro questa visione, l’innovazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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