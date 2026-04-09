Farmaci Gemmato | Testo unico legislazione migliorerà anche accesso

Un rappresentante del settore farmaceutico ha dichiarato che un nuovo testo legislativo unico potrebbe facilitare l'accesso ai farmaci in Italia. L'intenzione è di creare un quadro normativo più chiaro e coordinato, intervenendo sulla governance del settore. La proposta mira a mettere ordine nella regolamentazione esistente, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la disponibilità dei farmaci nel paese.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Per migliorare l'accesso ai farmaci in Italia "bisogna intervenire sulla governance di carattere legislativo che dia un quadro chiaro e con il Testo unico sulla legislazione farmaceutica noi vogliamo perimetrare tutto questo. L'intenzione è mettere in sicurezza la nostra straordinaria filiera del farmaco che è cresciuta, siamo primissimi in Ue. Se difendiamo questo settore difendiamo il diritto alla salute dei cittadini che possiamo curare bene e meglio". Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine dell'incontro 'Innovaction - Dialoghi sull'innovazione accessibile', promosso da Gsk e Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaci, Gemmato: "Testo unico legislazione migliorerà anche accesso" Farmaceutica, Gemmato: "In Testo unico cambio canale distributivo migliora accesso cure"“Il cambio di canale distributivo, che verr? compendiato ulteriormente all'interno del testo unico sulla legislazione farmaceutica, prevede lo... Leggi anche: Gemmato: "Con Testo unico della farmaceutica più accesso alle cure e sostenibilità" Temi più discussi: Gemmato, verso governance della spesa farmaceutica non punitiva; Sanità, Gemmato: Tecnologia e farmacie per la sanità del futuro; Cattani: Bene i farmaci distribuiti nella prossimità, semplificano accesso e cure. Farmaci, Gemmato: Testo unico legislazione migliorerà anche accessoRoma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Per migliorare l'accesso ai farmaci in Italia bisogna intervenire sulla governance di carattere legislativo che dia un quadro chiaro e con il Testo unico sulla ... iltempo.it Gemmato, un testo unico su farmaceutica per omogeneizzare norme- Dopo due anni e mezzo di provvedimenti fatti per mettere in sicurezza la filiera distributiva del farmaco, abbiamo però bisogno di un testo unico sulla farmaceutica che superi l'affastellamento ... ansa.it Un sistema 3D per studiare farmaci contro i tumori cerebrali: a svilupparlo l’Università di Trento. - facebook.com facebook Un robot per preparare i farmaci del reparto oncologico. Alle Molinette di Torino Hapoteca Chemo diminuirà errori e rischio infezioni x.com