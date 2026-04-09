Farmaci Gemmato | Testo unico legislazione migliorerà anche accesso

Da iltempo.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante del settore farmaceutico ha dichiarato che un nuovo testo legislativo unico potrebbe facilitare l'accesso ai farmaci in Italia. L'intenzione è di creare un quadro normativo più chiaro e coordinato, intervenendo sulla governance del settore. La proposta mira a mettere ordine nella regolamentazione esistente, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la disponibilità dei farmaci nel paese.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Per migliorare l'accesso ai farmaci in Italia "bisogna intervenire sulla governance di carattere legislativo che dia un quadro chiaro e con il Testo unico sulla legislazione farmaceutica noi vogliamo perimetrare tutto questo. L'intenzione è mettere in sicurezza la nostra straordinaria filiera del farmaco che è cresciuta, siamo primissimi in Ue. Se difendiamo questo settore difendiamo il diritto alla salute dei cittadini che possiamo curare bene e meglio". Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a margine dell'incontro 'Innovaction - Dialoghi sull'innovazione accessibile', promosso da Gsk e Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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