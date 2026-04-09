Un esperto ha commentato l’importanza delle piattaforme tecnologiche dedicate ai farmaci anticorpo-coniugati (Adc) in Italia. Secondo quanto dichiarato, queste piattaforme rappresentano un elemento positivo per il Sistema sanitario nazionale e per il Paese in generale. La discussione si concentra sull’utilizzo di tecnologie innovative nel settore farmaceutico, evidenziando il ruolo delle piattaforme nel miglioramento delle terapie e nell’efficienza delle cure.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - “Credo sia molto importante avere delle piattaforme tecnologiche come gli Adc (Antibody-drug conjugates) in Italia. Gli anticorpi immunoconiugati sono la nuova frontiera già consolidata che può avere uno sviluppo molto importante anche per altre patologie e molti tumori solidi. Avere un centro in Italia" come quello per il trattamento del mieloma multiplo, "o più centri che producono questi anticorpi e creano nuove piattaforme può portare a un beneficio per tutto il sistema sanitario e a una maggiore competitività del nostro Paese a livello globale”. Lo ha detto Ruggero de Maria Marchiano, presidente di Acc - Alleanza contro il cancro, oggi a Roma, intervenendo a ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', evento promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, de Maria Marchiano (Acc): "Piattaforme per Adc fanno bene al Ssn e al Paese"

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