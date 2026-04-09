Nelle prime ore del mattino due notti fa, un episodio di violenza ha coinvolto una famiglia in un appartamento di viale 12 settembre. Un giovane di 21 anni ha accoltellato due membri della propria famiglia, dichiarando di aver agito in preda a un raptus scaturito da anni di maltrattamenti. La polizia ha trovato l’uomo in stato di alterazione e ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

FANO Violenza, fragilità, alcol e rabbia. È questa la miscela esplosiva che è deflagrata due notti fa nell’abitazione di viale 12 settembre, dove il 21enne Safi Md, rientrato da un pub poco prima delle 3.30, ha aggredito a coltellate il fratello di 16 anni, il padre Ripon Md, 46 anni, e la madre Ruma Rebecca Sultana, 43 anni. Ha utilizzato tre coltelli presi in cucina - quello conficcato nella schiena del padre si è spezzato per la forza usata - con una furia che ha rischiato di trasformare in una macelleria la casa dove la famiglia bangladese, immigrata in Italia nel 2018, risiede da 2 anni e mezzo. Per la foga si è ferito lui stesso con le lame alla mano destra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fano, triplice accoltellamento in famiglia. «Mio padre mi maltrattava, un raptus per le vessazioni subite»

Accoltellamento a Fano, 20enne bengalese ferisce i genitori e il fratello, accusato di tentato triplice omicidio - VIDEOLe indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e i motivi alla base del gesto sono ancora in corso.

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