Famiglia da riunire I bimbi del bosco rischiano gravi danni alla salute mentale

Una recente perizia ha evidenziato gravi rischi per la salute mentale dei bambini coinvolti in un procedimento di affido. I consulenti hanno descritto come il disordine nel procedimento giudiziario e le modalità di incontri con la madre possano avere effetti negativi sui minori. La situazione riguarda una famiglia coinvolta in un procedimento legale volto a garantire l'affidamento e il riunificarsi, con le autorità che stanno analizzando attentamente le implicazioni.

Soprattutto, i consulenti tecnici di parte chiedono che le visite di Catherine avvengano «in un luogo idoneo e neutro . in quanto risponde a una precisa esigenza di tutela del benessere emotivo del minore». La mamma aveva potuto vedere i suoi tre figli solo l’1 aprile, dopo l’allontanamento dalla casa famiglia di Vasto imposto lo scorso 6 marzo dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Durante quei 25 giorni le erano state concesse unicamente videochiamate «durante le quali sono emersi segnali chiari e documentati di sofferenza psicologica significativa nei minori», rilevano Cantelmi e Aiello. Mercoledì 1 aprile, il sospirato incontro con i piccoli è stato ancora una volta oggetto di critiche. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Famiglia da riunire». I bimbi del bosco rischiano gravi danni alla salute mentale Leggi anche: Famiglia nel bosco, parere tecnico: "Senza interventi rischio danni alla salute mentale dei bambini" Famiglia del bosco, “traumi nei bimbi, urgente riunire la famiglia’Queste le parole dei periti di parte della ‘famiglia del bosco’, Tonino Cantelmi e Martina Aiello, nella relazione depositata al Tribunale dei... Temi più discussi: Dentro la Notizia: Famiglia nel bosco, il nuovo ricorso per riunire genitori e bambini Video; I periti di parte: 'I bimbi del bosco traumatizzati, urgente riunire la famiglia'; Ore 14 2025/26 - Famiglia nel bosco, i periti: Traumi nei bambini, urgente riunire famiglia - 08/04/2026 - Video; Traumi nei bimbi del bosco, urgente riunire le famiglia: la richiesta dei periti e la nuova relazione. I periti di parte: 'I bimbi del bosco traumatizzati, urgente riunire la famiglia'È l'appello lanciato dai periti di parte al tribunale per i minorenni dell'Aquila nella nuova relazione in cui si pone soprattutto l'accento sulla grave carenza da parte di assistenti sociali ed ... ansa.it «Traumi nei bimbi del bosco, urgente riunire le famiglia»: la richiesta dei periti e la nuova relazioneRiunire la famiglia nel bosco: questa la richiesta dei periti di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Gli effetti traumatici derivanti dalla separazione dei minori dalle ... ilmessaggero.it Per la famiglia il decesso sarebbe stato causato da omissioni e negligenze del personale sanitario tanto da far attivare una causa legale e chiedere un risarcimento di 1.369.782 euro. - facebook.com facebook L’ex Blair Waldorf soffia su 40 candeline. Dalla nascita avvenuta (quasi) in prigione alla famiglia da incubo, dalle luci della ribalta fino al segreto del suo matrimonio felice con Adam Brody. Festeggiamo la star di Gossip Girl con 10 curiosità da non crederci x.com