Famalicão-Moreirense venerdì 10 aprile 2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 10 aprile 2026 alle 21:45 si gioca la partita tra Famalicão e Moreirense. La squadra ospite arriva da tre sconfitte consecutive senza segnare e non vince da sei turni. Il Famalicão, invece, è quinto in classifica e cerca di mantenere la posizione in vista delle coppe europee. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, e le quote di gioco sono state già pubblicate.

Un Moreirense in crisi, reduce da tre sconfitte di fila senza segnare nemmeno un gol, e senza vittorie da sei giornate, affronta una difficile trasferta sul campo di un Famalicão che invece è quinto in classifica e in piena lotta per un posto nelle prossime coppe europee. La squadra di Hugo Oliveira è reduce dal. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Famalicão-Moreirense (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici Vitoria Guimarães-Moreirense (venerdì 30 gennaio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronosticiNonostante la recente vittoria nella finale di Coppa di Lega contro lo Sporting Braga, il Vitoria Guimarães in campionato non ha vinto nessuno degli... Vitoria Guimarães-Moreirense (venerdì 30 gennaio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. I Conquistadores vogliono tornare a vincereNonostante la recente vittoria nella finale di Coppa di Lega contro lo Sporting Braga, il Vitoria Guimarães in campionato non ha vinto nessuno degli... Argomenti più discussi: Famalicão vs Moreirense Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Liga Portugal 10-04-2026; Pronostico Famalicao - Moreirense FC - Quote & Statistiche - 10 aprile 2026, Liga Portugal, Portogallo; Pronostico Famalicao-Moreirense 10 Aprile 2026: 29ª Giornata di Primeira Liga; Pronostico Famalicao vs Moreirense – 10 Aprile 2026.