Fabio Lepore italian swing con Francesco Schepisi

Un concerto dedicato alla musica italiana degli ultimi ottant’anni, con un’interpretazione jazzistica di alcuni brani storici, si svolgerà prossimamente. L’evento si ispira all’album “Pausa Caffè” e alla discografia di un artista con oltre due milioni di streaming su Spotify. Sul palco si esibiranno anche un musicista e un regista, proponendo un percorso tra canzoni che hanno segnato la tradizione musicale del nostro paese.

Il concerto si ispira all’album Pausa Caffè e alla discografia di Fabio Lepore (oltre 2 milioni di streaming su Spotify) offrendo un percorso attraverso 80 anni di musica italiana con una rilettura jazzistica di alcune delle canzoni che hanno segnato la nostra tradizione musicale. Al pianoforte. 🔗 Leggi su Baritoday.it Conosci Mia Cugina? 4tet – The Italian SwingIl 18 aprile il Pasquino Art Center di Trastevere ospita Conosci Mia Cugina? 4tet – The Italian Swing, uno swing show a trecentosessanta gradi che... A Spazio Cultura la bellezza antica e sempre nuova della lingua: incontro con lo scrittore Francesco LeporeVenerdì 20 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Francesco Lepore “Bellezza antica e... Musica in città, nell’ex distretto militare concerto jazz del crooner Fabio LeporeVenerdì 16 agosto alle ore 20,30 nell’Ex distretto militare prosegue la rassegna Musica in Città con il crooner Fabio Lepore, accompagnato al pianoforte da Francesco Schepisi. Lepore sostituisce la ... primonumero.it Il Fabio Lepore Jazz Duo a Città del MessicoIl Fabio Lepore Jazz Duo si esibirà l'11 maggio all'Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico. Esponente jazzistico in Italia, Fabio Lepore ha attirato l'attenzione soprattutto per le sue ... ansa.it