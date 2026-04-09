Leonardo Fabbri, atleta di 28 anni specializzato nel getto del peso, ha vissuto un periodo di analisi dopo i Mondiali indoor di Torun, dove non è riuscito a esprimere al meglio le proprie capacità. Il suo obiettivo è raggiungere i 23 metri e migliorare i risultati ottenuti in passato. Fabbri, originario di Firenze, sta preparando una nuova fase di allenamenti per ottenere risultati più soddisfacenti in futuro.

Il ventottenne gettatore fiorentino Leonardo Fabbri ha affrontato un momento di riflessione profonda dopo la complessa esperienza vissuta ai Mondiali indoor di Torun, dove le prestazioni non hanno permesso di mostrare il suo reale potenziale tecnico. L’atleta, protagonista del mondiale nel settore del peso, ha analizzato con estrema lucidità i motivi che hanno portato a quella prestazione sottotono, trasformando la delusione in una spinta motivazionale per la stagione all’aperto. La gestione tecnica della prestazione e la ricerca della soglia ideale. Analizzando quanto accaduto nelle competizioni indoor, Fabbri ha evidenziato come la gara di Torun sia stata caratterizzata da dinamiche che hanno impedito l’espressione del suo valore atletico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabbri punta ai 23 metri: il piano per il riscatto mondiale

Leggi anche: Leonardo Fabbri in Sudafrica lancia a 22.50 metri, è la migliore prestazione mondiale dell'anno

Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma…Leonardo Fabbri ha iniziato la stagione con una splendida spallata sulla pedana di Parow (nei pressi di Città del Capo, Sudafrica), gettando il peso...