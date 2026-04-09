Extraprofitti energetici | la strategia di Meloni contro le tasse

Durante un'udienza alla Camera, la premier ha affermato che il governo intende adottare misure per contrastare le speculazioni nel settore energetico. Ha anche indicato la possibilità di intervenire sui profitti delle società del comparto, dopo aver ribadito l’obiettivo di limitare gli extraprofitti. Nessun dettaglio specifico sui provvedimenti è stato fornito, ma si è parlato di una strategia volta a contenere eventuali aumenti ingiustificati.

Durante l’informativa alla Camera, Giorgia Meloni ha ribadito la volontà del governo di attivare misure contro le speculazioni, ipotizzando anche nuovi interventi sui profitti delle società energetiche. La dichiarazione è arrivata nel contesto della discussione sull’azione di governo, dove la premier ha sottolineato come la gestione degli extraprofitti di banche e aziende del settore energetico sia stata una scelta del centrodestra, contrapponendola all’operato della sinistra durante le precedenti amministrazioni. L’evoluzione dei prelievi sulle utility: tra norme europee e correzioni nazionali. Il percorso normativo per colpire i guadagni straordinari derivanti dall’impennata dei costi di petrolio e gas non è una novità recente, ma affonda le radici in un provvedimento elaborato nel marzo 2022 dal governo Draghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Extraprofitti energetici: la strategia di Meloni contro le tasse Meloni: “Tasse su extraprofitti di società energetiche e banche? Fatte da noi, non dalla sinistra”. Ecco com’è andata“L’Italia è pronta ad attivare ogni possibile misura per prevenire comportamenti speculativi, compresi, se necessari, ulteriori interventi sui... Dalla parte dei cittadini, l’Italia chiede la tassa sugli extraprofitti energetici: sì da Germania, Spagna, Portogallo e AustriaL’Italia si fa avamposto europeo sulla tassazione degli extraprofitti per le grandi società energetiche nel periodo più duro dell’approvvigionamento... Temi più discussi: Tassare gli extraprofitti delle società energetiche, l'appello di cinque ministri Ue: c'è la firma di Giorgetti; Cinque paesi UE spingono per tassa sugli extraprofitti energetici dopo rincaro del gas del 70% - Reuters; Energia, cinque ministri Ue chiedono una tassa sugli extraprofitti: risposta europea ai rincari da guerra; Sovranisti fossili senza bussola. Governo Meloni in crisi sul caro benzina, svolta sugli extraprofitti energetici e richiesta di intervento UeGoverno Meloni, svolta sugli extraprofitti energetici in piena crisi bellica Il governo di Giorgia Meloni, alle prese con crescita quasi zero, deficit ... assodigitale.it Meloni: Tasse su extraprofitti di società energetiche e banche? Fatte da noi, non dalla sinistra. Ecco com’è andataLa tassa straordinaria sulle aziende energetiche l'ha scritta (male) il governo Draghi durante la crisi causata dall'invasione russa dell'Ucraina, Meloni l'ha modificata concedendo uno sconto. Sulle b ... ilfattoquotidiano.it La Commissione europea non indica ancora una data per la cosiddetta “cassetta per gli attrezzi” contro il caro energia. Intanto Bruxelles esamina la richiesta di cinque Paesi UE di tassare gli extraprofitti energetici e frena sulle deroghe fiscali Leggi l'articol - facebook.com facebook Dalla parte dei cittadini, l’Italia chiede la tassa sugli extraprofitti energetici: sì da Germania, Spagna, Portogallo e Austria x.com