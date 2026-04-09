Secondo un rapporto recente, il 75% delle imprese esportatrici a livello mondiale prevede di aumentare le proprie vendite all’estero nel 2026. Questa previsione si mantiene nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che continuano a rappresentare un elemento di incertezza per il settore. Le aziende continuano a pianificare strategie di crescita e di espansione sui mercati internazionali, considerando le opportunità offerte da una domanda globale ancora significativa.

Tre quarti degli esportatori globali puntano a un incremento delle vendite estere nel 2026, nonostante l’instabilità geopolitica in Medio Oriente. I dati raccolti tra febbraio e marzo tramite la Global Survey di Allianz Trade su 6.000 imprese in 13 mercati mostrano una resilienza che contrasta con i crolli subiti durante la guerra commerciale del 2025. Il del commercio mondiale sta vivendo una mutazione profonda, dove il rischio ha scalato le classifiche delle preoccupazioni aziendali. Per il 65% dei soggetti coinvolti, l’instabilità politica è diventata la minaccia principale, superando la gestione delle catene di approvvigionamento che nel 2025 era al vertice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Export 2026: il piano delle imprese per battere i rischi geopolitici

La Bce mette in guardia sui rischi geopolitici e sugli attacchi cyberL’allarme contenuto in un articolo della Vigilanza bancaria della Banca centrale europea, “il rafforzamento della resilienza finanziaria e operativa...

Le Borse chiudono deboli con continui rischi geopolitici e in attesa della FedUltima seduta della settimana debole per le Borse europee, dove spiccano i ribassi di Milano e Madrid appesantite dal settore bancario.

Temi più discussi: Export e investimenti, presentato il nuovo piano di internazionalizzazione; Il nuovo Piano di Internazionalizzazione della Regione Lazio - Aise.it; Export, oltre il 75% delle aziende si attende una crescita nel 2026. Il conflitto ridisegna i fattori di rischio per le imprese; Export Regione Lazio: Interventi Indiretti di internazionalizzazione, volano di crescita per le imprese.

Regione Lazio presenta il piano internazionalizzazione 2026: 15 mln per export e attrazione investimentiAccordo di collaborazione tra Regione Lazio, tramite Lazio Innova, con CDP, SIMEST e SACE Angelilli: «Un’azione strategica che rafforza la competitività delle imprese sui mercati internazionali» Raffo ... online-news.it

Lombardia a Vinitaly 2026: vino, cucina ed enoturismo per promuovere la regione nel mondoExport record, qualità e turismo: la Lombardia a Vinitaly 2026 si presenta con oltre 150 realtà e mille etichette per raccontare un sistema integrato. gazzettadelgusto.it

Serbia: mercato strategico per l’export italiano Nel 2025 l’Italia è il 3° fornitore (quota mercato 6,6%). Trainano: tessile, metalli, macchinari, agroalimentare. Opportunità in industria, moda e tecnologie. #ICEAgenzia #ITA #FocusMercati #Internazi x.com

Export italiano in crescita, ma la sfida resta la solidità interna. - facebook.com facebook