Ex Mira Lanza il Campidoglio approva il progetto di Roma Tre | via libera allo studentato pubblico

Il Campidoglio ha approvato il progetto di Roma Tre che prevede la trasformazione dell’ex complesso industriale Mira Lanza in uno studentato pubblico. La decisione è stata presa dall’Aula Giulio Cesare, che ha dato il via libera alla concessione dell’area all’università. La struttura, precedentemente utilizzata per scopi industriali, sarà ora destinata a ospitare studenti, secondo quanto stabilito dall’amministrazione comunale.