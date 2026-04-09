Ex Mira Lanza il Campidoglio approva il progetto di Roma Tre | via libera allo studentato pubblico
Il Campidoglio ha approvato il progetto di Roma Tre che prevede la trasformazione dell’ex complesso industriale Mira Lanza in uno studentato pubblico. La decisione è stata presa dall’Aula Giulio Cesare, che ha dato il via libera alla concessione dell’area all’università. La struttura, precedentemente utilizzata per scopi industriali, sarà ora destinata a ospitare studenti, secondo quanto stabilito dall’amministrazione comunale.
L’ex Mira Lanza diventa uno studentato pubblico. L’Aula Giulio Cesare ha dato il via libera alla concessione in favore di Roma Tre dell’ex complesso industriale. L’atto aveva già ricevuto l’approvazione della giunta Gualtieri ma era necessario ottenere anche l’ok dell’assemblea capitolina per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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L’ex Mira Lanza diventerà uno studentato dell’università Roma Tre: 300 posti letto e un nuovo parcoVia libera della Giunta alla concessione gratuita a Roma Tre dell’ex stabilimento Mira Lanza.
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