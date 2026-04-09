Dopo lo sgombero dell’ex distributore Esso, ieri sono state portate avanti le operazioni di demolizione con l’uso delle ruspe. Sono stati abbattuti la tettoia e i resti della struttura situata lungo il raccordo tra l’A1 e le tangenziali di Milano, nel territorio di San Donato. La demolizione ha interessato l’area precedentemente occupata dall’impianto di distribuzione di carburanti.

Dopo il repulisti, la demolizione. Ruspe in azione, nella giornata di ieri, per abbattere la tettoia e quello che resta dell’ex distributore di benzina della Esso, sul raccordo fra l’A1 e le tangenziali, nel territorio di Milano al confine con San Donato. L’area, che nel tempo era diventata un rifugio di sbandati e senzatetto, è stata nei giorni scorsi ripulita dai rifiuti che la contornavano, nonché dagli accampamenti di fortuna che vi erano stati allestiti, fra tende, giacigli e masserizie. Ora, in accordo con la proprietà, dopo lo sgombero è scattata la demolizione, affinché quel luogo non sia più appetibile per pernottamenti e intrusioni abusive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex distributore Esso. Dopo lo sgombero arrivano le ruspe

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Temi più discussi: Ex distributore Esso. Dopo lo sgombero arrivano le ruspe; San Donato, bonificata l’area dell’ex distributore Esso; San Donato, operazione decoro: ripulita l’area abbandonata dell’ex Esso; Ex distributore ripulito dal degrado: via baracche e rifiuti a San Donato.

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