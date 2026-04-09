Ex Almaviva il grido di disperazione torna sotto l' Ars | La luce in fondo al tunnel è sempre più fioca

Da palermotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove mesi dopo i licenziamenti di 387 lavoratori, gli ex dipendenti di Almaviva a Palermo hanno ripreso la mobilitazione, riunendosi in un sit-in davanti alla sede dell'Assemblea regionale. La protesta, che coinvolge ancora molte famiglie colpite dalla perdita del lavoro, si è svolta ieri mattina, con i partecipanti che hanno espresso la loro preoccupazione e il desiderio di trovare risposte concrete.

Non si ferma la mobilitazione degli ex lavoratori Almaviva di Palermo. A nove mesi dal licenziamento che ha sconvolto la vita di 387 famiglie, la protesta si riaccende: ieri i lavoratori si sono riuniti in un sit in davanti alla sede dell’Ars in piazza del Parlamento. L'obiettivo? L'approvazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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