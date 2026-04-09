Ex Almaviva il grido di disperazione torna sotto l' Ars | La luce in fondo al tunnel è sempre più fioca

Nove mesi dopo i licenziamenti di 387 lavoratori, gli ex dipendenti di Almaviva a Palermo hanno ripreso la mobilitazione, riunendosi in un sit-in davanti alla sede dell'Assemblea regionale. La protesta, che coinvolge ancora molte famiglie colpite dalla perdita del lavoro, si è svolta ieri mattina, con i partecipanti che hanno espresso la loro preoccupazione e il desiderio di trovare risposte concrete.

Non si ferma la mobilitazione degli ex lavoratori Almaviva di Palermo. A nove mesi dal licenziamento che ha sconvolto la vita di 387 famiglie, la protesta si riaccende: ieri i lavoratori si sono riuniti in un sit in davanti alla sede dell’Ars in piazza del Parlamento. L'obiettivo? L'approvazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Formolo, la luce in fondo al tunnel: torna a metà aprile in SpagnaDavide Formolo è ancora l’ultimo italiano ad essere salito sul podio delle Strade Bianche (2° nel 2020, vinse Wout Van Aert nell’edizione agostana a... Leggi anche: La luce in fondo al tunnel del miele. Produzione e vendita, lieve ripresa Argomenti più discussi: Ex Almaviva, il grido di disperazione torna sotto l'Ars: La luce in fondo al tunnel è sempre più fioca; Almaviva gli ex lavoratori tornano in presidio | Impegno dell' Ars ma grave assenza della presidenza della Regione. Ex Almaviva di nuovo in piazza, ennesimo rinvio per il via al servizio 116117Si sono radunati all’ingresso del parlamento regionale i 387 lavoratori del bacino Ex Almaviva. La protesta è legata alla mancata approvazione di un emendamento che avrebbe consentito il ritorno al [… ... blogsicilia.it Sit-in ex lavoratori Almaviva davanti presidenza Regione a PalermoCirca un centinaio di lavoratori licenziati dall'azienda del settore dei call center Almaviva Contact stanno manifestando in piazza Indipendenza, davanti alla presidenza della Regione Siciliana, a Pal ... ansa.it Centrodestra spaccato all'Ars, sugli ex di Almaviva. La norma che doveva dare un nuovo impiego a 387 lavoratori del call-center non è stata approvata dalla commissione. Servizio di Giacinto Pipitone - facebook.com facebook