Evo ‘Calma sotto pressione’ | Freddezza 95 e Finalizzazione +5! Crea il cecchino infallibile per la tua squadra calm under pressure
Una nuova evoluzione nel mondo del calcio permette ai giocatori di migliorare la capacità di mantenere la calma sotto pressione e aumentare la finalizzazione. Questa modifica non altera la velocità o le caratteristiche fisiche, ma rende un giocatore più efficace nel mettere a segno i gol. La crescita delle statistiche si traduce in un miglioramento delle prestazioni in partita, rendendo più affidabile il ruolo di realizzatore.
Questa Evoluzione non stravolge la velocità o il fisico, ma trasforma un buon giocatore in un realizzatore d’élite. Con un costo irrisorio e la possibilità di ripeterla quasi all’infinito, è lo strumento ideale per rifinire i tuoi talenti. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: Ben 9 volte!. Costo: Gratuita (o dal costo simbolico, tipico di queste EVO di rifinitura).. Vincoli: OVR max: 87. Stili di gioco max: 10. No portieri.. Analisi dei Miglioramenti: Sangue Freddo e Mirino. I potenziamenti sono chirurgici e mirano a massimizzare l’efficacia offensiva: Il Re della Freddezza (+5): Raggiungere un valore di 95 in Freddezza significa che il tuo giocatore non risentirà della pressione dei difensori vicini, mantenendo la precisione del tiro anche nelle situazioni più concitate. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Boost +50 e Potenza Tiro 95: l’EVO ‘L’uomo proiettile’ crea il terzino sinistro definitivo! (The bullet man)EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione gratuita che sembra uscita da un videogioco arcade.
Crotone, Musso eroe al 93°: rigore decisivo e l’eco del Totti 2006, la maglia 10 e la freddezza sotto pressione.Il novantatreesimo minuto di Crotone-Atalanta U23 ha visto un giovane attaccante, Antonino Musso, trasformarsi in un eroe locale, calciando e...