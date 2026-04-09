Una nuova evoluzione nel mondo del calcio permette ai giocatori di migliorare la capacità di mantenere la calma sotto pressione e aumentare la finalizzazione. Questa modifica non altera la velocità o le caratteristiche fisiche, ma rende un giocatore più efficace nel mettere a segno i gol. La crescita delle statistiche si traduce in un miglioramento delle prestazioni in partita, rendendo più affidabile il ruolo di realizzatore.

Questa Evoluzione non stravolge la velocità o il fisico, ma trasforma un buon giocatore in un realizzatore d’élite. Con un costo irrisorio e la possibilità di ripeterla quasi all’infinito, è lo strumento ideale per rifinire i tuoi talenti. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: Ben 9 volte!. Costo: Gratuita (o dal costo simbolico, tipico di queste EVO di rifinitura).. Vincoli: OVR max: 87. Stili di gioco max: 10. No portieri.. Analisi dei Miglioramenti: Sangue Freddo e Mirino. I potenziamenti sono chirurgici e mirano a massimizzare l’efficacia offensiva: Il Re della Freddezza (+5): Raggiungere un valore di 95 in Freddezza significa che il tuo giocatore non risentirà della pressione dei difensori vicini, mantenendo la precisione del tiro anche nelle situazioni più concitate. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Evo ‘Calma sotto pressione’: Freddezza 95 e Finalizzazione +5! Crea il cecchino infallibile per la tua squadra (calm under pressure)

Boost +50 e Potenza Tiro 95: l’EVO ‘L’uomo proiettile’ crea il terzino sinistro definitivo! (The bullet man)EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione gratuita che sembra uscita da un videogioco arcade.

Crotone, Musso eroe al 93°: rigore decisivo e l’eco del Totti 2006, la maglia 10 e la freddezza sotto pressione.Il novantatreesimo minuto di Crotone-Atalanta U23 ha visto un giovane attaccante, Antonino Musso, trasformarsi in un eroe locale, calciando e...