Eventi religiosi gastronomici e culturali | tornano ' Le Taverne all’ombra del Campanile'

Mercoledì 22 aprile alle 19 si svolge l'inaugurazione della 14esima edizione di ‘Le Taverne all’ombra del Campanile’, promossa dalla Contrada Borgo San Giorgio. L’evento si tiene nella sede di via Ravenna-Ferrariola e coincide con le festività dedicate al Santo Patrono della città. La manifestazione comprende eventi religiosi, gastronomici e culturali, e si protrarrà per diverse giornate.

Mercoledì 22 aprile alle 19 la Contrada Borgo San Giorgio, in occasione delle festività legate al Santo Patrono della città, apre la 14esima edizione de ‘Le Taverne all'ombra del Campanile’, allestita nella sede di via Ravenna-Ferrariola. L'evento inizierà con l'apertura del Vinaio e dello stand. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Giubileo Agatino: eventi religiosi, culturali e sportiviGiubileo Agatino: tutti gli appuntamenti religiosi, culturali e sportivi della Festa di Sant’Agata Il Giubileo Agatino entra nel vivo e la città di... Leggi anche: Carnevale, dal 5 al 14 febbraio le giornate del Bartoccio: tutto il programma degli eventi ludici e culturali Si parla di: Eventi religiosi, gastronomici e culturali: tornano 'Le Taverne all’ombra del Campanile'; Festa di San Giorgio: tornano Le Taverne all’ombra del Campanile.