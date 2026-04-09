Durante la prima giornata degli Europei di trampolino elastico, double mini-trampolino e tumbling a Portimao, la squadra italiana giovanile ha ottenuto risultati significativi, raggiungendo la finale con alcune atlete. La partecipazione delle giovani rappresentanti italiane si è distinta in più discipline, contribuendo a un avvio positivo della competizione. La delegazione azzurra ha mostrato buona preparazione e determinazione nelle prime prove delle varie specialità.

La delegazione italiana giovanile sta scrivendo una pagina incoraggiante a Portimao, dove la prima giornata degli Europei di trampolino elastico, double mini-trampolino e tumbling ha le atlete azzurre protagoniste in diverse discipline. Grazie a prestazioni solide nel trampolino individuale e a un lavoro di squadra efficace, l’Italia ha ottenuto il pass per la finale a otto squadre nel team ranking, posizionandosi sesta nella graduatoria complessiva. Le ginnaste che hanno aperto la strada alla competizione. Il percorso verso le fasi cruciali del torneo è stato tracciato principalmente dalle esecuzioni di Cesaretti e Urso, che hanno saputo gestire la pressione di una gara con un livello tecnico estremamente elevato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europei trampolino: l’Italia vola in finale con un team d’oro

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