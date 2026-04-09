Nella notte, nei quarti di finale di Europa League, il Bologna ha affrontato l'Aston Villa al Dall'Ara. Durante la partita, l'arbitro ha annullato un gol a causa di un fuorigioco di pochi centimetri di Castro. Successivamente, Lewis Ferguson ha colpito la traversa con un tiro potente. La squadra italiana ha tentato di reagire, ma non è riuscita a segnare.

Bologna, 9 aprile 2026 – La sfortuna si abbatte sul Dall'Ara e sul Bologna, con l'Aston Villa che ne approfitta: prima un gol annullato per un fuorigioco millimetrico di Castro, poi la traversa interna colpita da Lewis Ferguson. Nel primo tempo c'è solo il Bologna, ma agli inglesi basta un'occasione per portarsi in vantaggio: su calcio d'angolo Ravaglia calcola male i tempi dell'uscita e Konsa colpisce di testa segnando a porta sguarnita. Nella ripresa, l'errore di Heggem che regala la palla a Ollie Watkins permette al Villa di raddoppiare. Il Bologna non demorde e cerca di reagire con orgoglio: alla fine il gol arriva ed è una perla di Jonathan Rowe che dimezza il risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League, i risultati dei quarti di finale

Champions League, i risultati dei quarti di finale: il Bayern passa al BernabeuMilano, 7 aprile 2026 – I primi due quarti di finale d’andata di UEFA Champions League si chiudono con emozioni e verdetti ancora aperti.

Champions League, i risultati dei quarti di finale: il PSG domina il LiverpoolMilano, 8 aprile 2026 - Decisamente più netti i risultati di questi due quarti di finale di UEFA Champions League, con PSG e Atletico Madrid che...

Europa League, la gol collection delle gare delle 21 | Ottavi di finale andata

Temi più discussi: Tabellone Europa League. Parità tra Braga e Betis all'andata; Spareggi Nations League: risultati, promozioni e retrocessioni; Risultati di Europa League mercoledì e calendario per giovedì nei quarti di finale; Risultato del sondaggio - Vale la pena sacrificare il campionato per far strada in Europa League?.

Europa League, i risultati: Porto frenato dal Nottingham, il Friburgo vede la semifinaleSi chiudono i quarti d’andata di Europa League con risultati contrastanti. Il Bologna cade al Dall’Ara contro l’Aston Villa ... tuttonapoli.net

Europa e Conference League, alle 21 Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-FiorentinaLeggi su Sky TG24 l'articolo Europa e Conference League, alle 21 Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina ... tg24.sky.it

EUROPA LEAGUE I A Bologna l'Aston Villa vince 3-1 CRONACA e FOTO nella gara di andata dei quarti di finale #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/09/europa-league-a-bologna-laston-villa-vince-3-1-cronaca-e-foto_d5e796a0-ea22-4 - facebook.com facebook

ROWE NON BASTA, BOLOGNA KO IN EUROPA LEAGUE Serata difficile al Dall’Ara. Il Bologna lotta, trova la rete, ma l’Aston Villa colpisce con cinismo. Finisce 1-3 l’andata dei quarti di Europa League. Ora testa al ritorno: servirà una prova perfetta. # x.com