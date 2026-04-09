Europa League e Conference | male Bologna e Fiorentina

Nella serata di giovedì, le squadre italiane impegnate nei quarti di finale delle competizioni europee hanno subito sconfitte pesanti contro le formazioni inglesi. Il Bologna e la Fiorentina sono stati sconfitti nelle rispettive partite di andata, entrambe con risultati che complicano il loro percorso verso le semifinali. Le partite hanno visto le squadre italiane affrontare avversari di livello, con risultati che lasciano poche speranze di qualificazione.

Serata amara per le formazioni italiane impegnate nell’andata dei quarti di finale delle competizioni europee, entrambe protagoniste di pesanti sconfitte contro le avversarie inglesi. Il bilancio complessivo compromette in modo significativo le possibilità di qualificazione per le semifinali, imponendo la necessità di due rimonte estremamente complesse nelle gare di ritorno. In Europa League, il Bologna in uno stadio Dall’Ara bellissimo, perde male contro l’Aston Villa. La formazione emiliana, autrice di una prima frazione equilibrata, recrimina per la sfortuna, dopo una traversa colpita da Ferguson e una rete annullata a Castro per una millimetrica posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Sportface.it

Champions, Europa e Conference League su Sky: Real Madrid-Bayern e Barcellona-Atletico in CL, Bologna e Fiorentina protagoniste in EuropaDal 7 al 9 aprile l’andata dei quarti di finale delle tre competizioni UEFA in diretta su Sky e NOW.

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EUROPA LEAGUE BENE BOLOGNA E ROMA MALE LA FIORENTINA IN CONFERENCE LEAGUE !!

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