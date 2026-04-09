Le squadre italiane impegnate in Europa e nella Conference League hanno subito sconfitte pesanti nelle ultime partite. Il Bologna ha perso in casa contro l’Aston Villa con un punteggio di 1-3, dopo una partita con marcatori distribuiti tra primo e secondo tempo. La Fiorentina, invece, ha ottenuto un risultato negativo in trasferta, evidenziando difficoltà nelle competizioni internazionali di questa stagione.

Bologna - Aston Villa 1-3 Marcatori: 44' pt Konsa, 6' st Watkins, 45' st Rowe, 49' st Watkins Bologna (4-3-3): Ravaglia 5; Joao Mario 6, Heggem 5, Lucumí 5, Miranda 5; Ferguson 6 (22' st Orsolini 6), Freuler 6 (45' st Cambiaghi sv), Pobega 5.5 (22' st Moro 6); Bernardeschi 6, Castro 5.5 (37' st Odgaard sv), Rowe 7.5. In panchina: Pessina, Franceschelli, Casale, Zortea, Sohm, Castaldo. Allenatore: Italiano 5.5 Aston Villa (4-4-2): Martinez 7; Cash 5.5, Konsa 7.5, Pau Torres 6.5, Digne 6; McGinn 7, Onana 6.5 (35' st Bogarde sv), Tielemans 7, Buendìa 6.5 (43' st Bailey sv); Rogers 6 (43' st Maatsen sv), Watkins 7. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Europa e Conference League, flop di Bologna e Fiorentina. Sconfitte pesanti per le italiane

Leggi anche: Le avversarie di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina in Champions, Europa League e Conference

Sorteggi ottavi: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference LeagueNell'edizione in corso, soltanto cinque delle nove squadre che componevano la prima fascia al momento del sorteggio del girone unico si sono...

Temi più discussi: Il calendario delle partite di Conference League; Europa e Conference League: Bologna e Fiorentina sognano la semifinale; Conference League: Crystal Palace - Fiorentina 2-0 CRONACA e FOTO; Quale partita su TV8 stasera 9 aprile: Europa League anche in chiaro e gratis, dove vedere Bologna e Fiorentina.

Europa e Conference League: Bologna-Aston Villa 1-3, Crystal Palace-Fiorentina 3-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Europa e Conference League, alle 21 Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina ... tg24.sky.it

Europa League, Conference League, Napoli e tennis: le ultimissimeBologna travolto 1-3. Duro ko per i viola. Lukaku si allena da solo. Masters 1000 Montecarlo: Sinner vola ai quarti di finale ... corrieredellosport.it

Strada in salita per la Fiorentina in Conference La squadra di Vanoli fatica anche in Conference League: il Crystal Palace schiaccia la Viola grazie alle reti di Mateta, Mitchell e Sarr. Al ritorno servirà una super rimonta per proseguire il cammino in Europa - facebook.com facebook

Conference League, crollo viola a Londra: 3-0. Per passare il turno serve un miracolo x.com