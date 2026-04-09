Nell’ultimo impegno casalingo della regular season di Eurolega, l’Olimpia Milano ha perso contro il Bayern Monaco con il punteggio di 94-84. La partita si è giocata al Forum di Milano e ha visto i tedeschi ottenere la vittoria nel quarto finale, mantenendo così inalterate le loro possibilità di qualificazione ai playoff. I padroni di casa hanno concluso la sfida con diversi giocatori in doppia cifra, ma non sono riusciti a recuperare il divario accumulato nel corso dell’incontro.

Milano, 9 aprile 2026 – Nell’ultimo impegno casalingo della regular season di Eurolega (il penultimo complessivo), l’EA7 Emporio Armani Milano – ormai fuori dai giochi per un posto ai play in – perde 94-84 contro il Bayern Monaco che completa così con due vittorie il ciclo di due trasferte in Italia. A compromettere in maniera decisiva la gara dell’Olimpia sono stati i 32 punti subiti in un secondo quarto in cui i bavaresi si sono costruiti un tesoretto di 18 lunghezze, che i meneghini sono riusciti ad erodere soltanto parzialmente nei 10’ finali, giocati con cuore e orgoglio. Sono ben sei i giocatori della squadra guidata da coach Svetislav... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, è amara l'ultima casalinga dell'Olimpia Milano: il Bayern sbanca il Forum 94-84

Ultima uscita al Forum in Eurolega. Olimpia, la partita del rammaricoSarà un mesto addio all’Europa quello di questa sera al Forum di Assago per l’ultima gara casalinga di Eurolega dell’Olimpia Milano, in campo con una...

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