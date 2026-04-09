Negli ultimi anni, la crescita dell’e-commerce e delle piattaforme digitali ha trasformato il settore delle etichette adesive online, influenzando sia la stampa che la personalizzazione dei prodotti. Le aziende ora possono offrire servizi più rapidi e su misura, grazie a nuove tecnologie di produzione che permettono di realizzare piccoli lotti con varianti personalizzate. Questa evoluzione ha portato a un incremento delle richieste di etichette personalizzate da parte di clienti di diversi settori.

Negli ultimi anni la digitalizzazione ha modificato in profondità il modo in cui le aziende progettano, presentano e distribuiscono i propri prodotti. Questo cambiamento non riguarda solo i canali di vendita o la comunicazione, ma gli elementi apparentemente secondari che, in realtà, incidono in modo diretto sulla qualità percepita del packaging. Tra questi ci sono le etichette adesive. Oggi un’etichetta è una componente del prodotto a tutti gli effetti, perché contribuisce a identificarlo, a renderlo riconoscibile e a trasmettere in modo chiaro le informazioni essenziali. In molti settori, dal food al beverage fino alla cosmetica e alle produzioni artigianali, la qualità dell’etichetta incide sulla coerenza complessiva tra contenuto, confezione e posizionamento del marchio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Etichette adesive online: come sono cambiate stampa e personalizzazione

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