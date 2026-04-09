estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 9 aprile 2026

Oggi, giovedì 9 aprile 2026, sono state effettuate le estrazioni dei giochi Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, offrendo ai giocatori l'opportunità di verificare subito se la fortuna è stata dalla loro parte. Le estrazioni si sono svolte come di consueto, con l'estrazione dei numeri nelle rispettive piattaforme di gioco.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 9 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 57 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 9 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 3 aprile 2026Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 3 aprile 2026: numeri vincenti in diretta ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera,...

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 3 Aprile 2026

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 3 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 3 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 4 aprile 2026: i numeri vincenti e il montepremi; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 2 aprile 2026: numeri vincenti, quote e jackpot.

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Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotTutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot ... virgilio.it

QUI DI SEGUITO LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLA LOTTERIA DI PASQUA (Estrazioni del lotto del 04/04/2026): Primo Premio: SERIE 81 e N.23 Secondo Premio: SERIE 21 e N.13 Terzo Premio: SERIE 69 e N.20 N.B. IL RECLAMO DEL PREMIO HA VALI - facebook.com facebook

I numeri che contano (davvero) al gioco del Lotto - La Stampa x.com